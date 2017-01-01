Пермяков ждёт снежная неделя с заморозками

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Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели на территорию региона и краевой столицы начнёт распространяться холодный арктический воздух, в результате чего к середине недели возможно значительное понижение температуры. Если в понедельник преимущественный температурный диапазон составит в дневное время -5°...-10°, то к среде 28 ноября днём температура может не превысить -15°...-20°.

Всё это будет сопровождаться обильными снежными осадками.Такая погода продержится до конца рабочей недели.

Синоптики отмечают, что в целом за предстоящий период температурный фон будет существенно ниже нормы: на 2°—3° по южным районам края и до 6°—8° по северным.

Снегонакопление будет активно продолжаться, уже сформировавшийся снежный покров толщиной 15—30 см подрастёт ещё минимум на 5—10 см.

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