В выходные в Перми похолодает до -21°

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В выходные, 24 и 25 ноября, в Перми продолжится похолодание, которое началось с вечера четверга.

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу температура может понизиться до -21°.

Мороз начнёт ослабевать только к вечеру субботы из-за приближения тёплого фронта с запада. В итоге температура может «подняться» до -6°.

В воскресенье будет преимущественно снежно, температура останется на комфортом уровне: от -4° до -9°.

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