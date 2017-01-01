Суд отменил решение приостановить конкурс по отбору главы Чайковского Заседание по иску к Чайковской гордуме пройдёт 26 ноября, на день раньше второго этапа конкурсного отбора

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г. Чайковский

Чайковский городской суд отменил меры предварительной защиты по иску бывшего чиновника администрации Усольского района Владимира Горшкова к Чайковской городской думе.

Напомним, заявитель полагает, что при проведении конкурса по выбору главы Чайковского городского округа была нарушена процедура — он был объявлен до публикации постановления о его проведении.

В определении суда (копия имеется в распоряжении «Нового компаньона») говорится, что меры предварительной защиты, которые подразумевают приостановку конкурсного отбора, затрагивают права и интересы неограниченного круга лиц, и были приняты преждевременно. Суд оставляет за собой право вновь применить их при рассмотрении дела по существу.

Второй этап конкурса по отбору главы Чайковского городского округа должен пройти 27 ноября. Судебное заседание по иску Горшкова состоится днём ранее, 26 ноября.

Отметим, на конкурс заявилось рекордное количество человек — 17. Среди них действующий врио главы округа Юрий Востриков и и. о. мэра Чайковского Александр Пойлов.

Отметим, это уже не первый раз, когда с проведением конкурса по отбору главы Чайковского возникают проблемы. Первый раз его объявили ещё в середине сентября. Однако впоследствии у прокуратуры возникли вопросы к положению о проведении конкурса, из-за чего его отменили, а затем, 8 октября, объявили заново после внесения необходимых изменений в документ.