Министр строительства РФ оценил работу краевых властей по организации капремонта домов

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 28 сентября, в Перми завершает работу V съезд региональных операторов капитального ремонта в многоквартирных домах. В работе одной из секций форума принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

По его словам, созданная система капитальных ремонтов домов — самый масштабный проект модернизации жилого фонда в истории страны. За пять лет в целом по Российской Федерации были проведены капитальные ремонты 135 тысяч жилых домов, свои условия смогли улучшить 17 миллионов человек.

Владимир Якушев, министр строительства РФ:

— Была проделана очень большая идеологическая работа, нужно было убедить наших граждан в необходимости платежа на капитальный ремонт. И нам это удалось, люди откликнулись. Успех программы во многом зависит от работы «на земле». Там, где эффективно организовано взаимодействие между региональными властями и муниципалитетами, там есть успех. Пермский край сегодня звучал в качестве примера. Регион сделал огромный рывок вперед. Программа в Пермском крае реализуется на совершенно новом качественном уровне.

В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что V съезд региональных операторов капитального ремонта стал площадкой для серьёзного диалога между регионами и федеральным центром.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы представили опыт взаимодействия фонда капремонта и многофункционального центра — опыт автоматического предоставления социальных льгот. Платёжки выставляются уже «за минусом социальных льгот», пожилым людям нет необходимости тратить время и силы на компенсацию части расходов, — пояснил глава Прикамья. — Для нас важно впитать лучший опыт России. Наша самая главная задача — чтобы ни одна копейка жителей не лежала на счетах без дела, а сразу шла в работу. На 2019 год мы поставили задачу выйти в лидеры по объёму работ, проводимых в рамках программы капремонта. Для достижения этой цели нам было важно познакомиться с опытом коллег и понять видение ситуации со стороны федерального министерства. Я рад, что на форуме состоялся глубокий и предметный диалог.

В течение двух дней участники форума обсуждали правоприменительную практику в сфере капитального ремонта, стандарты и техники капремонта. Также эксперты обсудили финансирование региональных систем капитального ремонта, вопросы кадрового обеспечения. Участие во всероссийском форуме приняли участие более 400 представителей 79 регионов страны.

Напомним, в Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тысяч домов, из них почти половина, 13 062 дома, включены в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч домов. Информация о домах, включенных в программу капремонта до 2020 года, опубликована на сайте «Управляем вместе».

Источник - пресс-служба губернатора Пермского края