В Перми отремонтировали улицу Революции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Ремонт участка улицы Революции от Сибирской до Максима Горького завершён, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы прошли в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», общая площадь ремонта составила почти 10 кв. км.

Отметим, ремонт этого участка стал возможен из-за образовавшейся экономии, как и ремонт еще двух дорог: улицы 25 Октября от улицы Пушкина до улицы Революции и улицы Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Хлебозаводской.

Напомним, в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году вошло 23 дорожных объекта в Перми. Их общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. Сейчас на большинстве объектов ремонт уже завершен: это улицы Гремячий лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Гусарова, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Розалии Землячки, Грачева, Комсомольская, Попова от улицы Пермской до улицы Пушкина, Попова от улицы Монастырской до улицы Петропавловской, Южная дамба, дорога на Чусовской водозабор и Коммунальный мост через Каму.

В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона кв. метров дорог. На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016-2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.

Следить за ходом дорожного ремонта можно по интерактивной карте, на которой размещена информация об объектах, видах работ и подрядных организациях, выполняющих ремонт.