Председателем Кунгурской гордумы избран Андрей Подосёнов Вице-спикером стала Валентина Высоцкая

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня состоялось первое заседание Кунгурской городской думы седьмого созыва. Председателем думы единогласно избран Андрей Подосёнов, избиравшийся по округу №15. Вице-спикером избрали начальника юридического отдела ООО «Металлист», депутата кунгурской думы прошлого созыва Валентину Высоцкую (округ №1).

За Андрея Подосёнова проголосовали 15 парламентариев. Ранее его кандидатуру поддержало местное отделение «Единой России». Он будет работать на неосвобождённой основе

Кроме него на пост спикера выдвигался депутат от округа №14 Владимир Лузин, он не набрал голосов. Экс-мэр Кунгура Лариса Елтышева, которую ранее называли в числе претендентов, выдвигать свою кандидатуру не стала.

Напомним, Андрей Подосёнов занимал пост председателя Кунгурской гордумы в прошлом созыве.







