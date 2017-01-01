КРПК ищет нового подрядчика на строительство двух домов в Березниках Контракт с прежним подрядчиком расторгли, так как компания не предоставила банковскую гарантию

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ЖК "Любимов", дома в квартале №6. Фото Корпорации развития Пермского края

Вчера, 25 сентября, Корпорация развития Пермского края объявила запрос предложений на строительство двух 17-этажных домов в квартале №6 в микрорайоне «Любимов» в Березниках. Начальная цена нового запроса предложений — 429,13 млн руб. (первый дом — 222,7 млн руб., а второй — 206,3 млн руб.).

Заявки принимаются до 8 октября 2018 года. Итоги торгов планируется подвести 12 октября. Согласно конкурсной документации, новому подрядчику нужно начать подготовительные и земляные работы уже в ноябре этого года. Оба объекта должны быть готовы к 30 ноября 2019 года, чтобы до 31 декабря ввести их в эксплуатацию.

Напомним, в мае КРПК подписала договор на строительство этих домов с ООО «Алекс» из Воронежа. Тогда стоимость контракта составляла всего 406,5 млн руб. По условиям контракта компания должна была возвести дома в третьем квартале 2019 года. Но 17 сентября КРПК расторгла договор в одностороннем порядке. В пресс-службе Корпорации развития Пермского края «Новому компаньону» пояснили, что контракт расторгли, так как компания не предоставила заказчику в положенные сроки банковскую гарантию.

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