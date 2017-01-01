Березники заняли шестое место в России по качеству работы общественного транспорта

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Город Березники Пермского края занял шестое место в рейтинге работы общественного транспорта по версии портала Domofond.ru. Организаторы исследования опросили свыше 60 тыс. жителей в 150 городах России, которым предложили оценить качество работы и доступность общественного транспорта в их городе.

В результате Березники заняли шестую строчку рейтинга, опередив Москву, Санкт-Петербург, Владимир и другие города. Впереди Березников в рейтинге оказались Тюмень, Новомосковск, Ижевск, Мурманск, а также лидер рейтинга, — Анапа.

Пермь заняла 27-ую строчку рейтинга, пропустив вперед Екатеринбург. Он занял 26 позицию.