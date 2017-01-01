В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой

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Об этом стало известно по итогам заседания Совета глав муниципальных образований Пермского края, прошедшего в понедельник, 24 сентября. На нём глава региона Максим Решетников отметил, что в этом году на реализацию программы по предоставлению выплат молодым семьям из бюджетов всех уровней выделено 445 млн рублей, участниками стали более 1300 семей.

Размер социальной выплаты, утвержденный федерацией составляет 30-35% средней стоимости жилья. Помимо этого, чтобы увеличить количество получателей этой поддержки, краевые власти дополнительно предоставляют выплату в размере 10% от средней стоимости жилья.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— На сегодня видим, что ряд муниципалитетов с задачей по своевременной выдаче свидетельств не справляется. Особенно это касается краевой 10%-ной, выплаты. В настоящее время семьям выдано 88% свидетельств. В числе территорий, где работы не завершены Пермь (70 не выданных свидетельств), Лысьва (14 свидетельств не выдано), Кудымкарский район (12 свидетельств не выдано), Березники (11 свидетельств не выдано), — подчеркнул глава Пермского края. — И это при том, что деньги на эти цели были переведены вам еще в феврале, а срок реализации обязательств, когда люди уже должны выбрать и оплатить жилье — до 15 декабря. Времени осталось мало, вы, коллеги, недопустимо долго раскачиваетесь.

По информации и.о. министра социального развития Пермского края Марины Визе, на 21 сентября выдача свидетельств завершена в 24 муниципальных образованиях края, выдано 1157 свидетельств. Главам муниципальных образований поручено завершить работу по выдаче свидетельств в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и предъявить их к оплате до конца текущего финансового года.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение Министерству соцразвития и Министерству финансов рассмотреть возможность продления срока реализации свидетельств на получение региональной социальной выплаты в размере 10%, которые семьи получат в текущем году. Потому что семьям будет затруднительно успеть реализовать сертификаты за 2 месяца.