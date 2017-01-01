В Прикамье за три года отремонтируют более 150 домов культуры

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Дом культуры

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом власти края заявили на заседании Совета муниципальных образований Прикамья. Дома культуры отремонтируют в рамках федерального проекта «Местный дом культуры». Трёхлетний проект финансируется из федерального, регионального и местных бюджетов. Его целевая аудитория в 2017-2018 годах — более 300 тыс. человек, или 30% сельского населения края.

За три года реализации проекта его бюджет составит 130 миллионов рублей. В результате будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием не менее 150 домов культуры. У домов культуры в небольших населенных пунктах появится возможность осуществлять кинопоказы, приглашать гастролирующие театры, развивать клубы по интересам.

Для того, чтобы муниципалитетам было проще «подключиться» к этому проекту, краевые власти подготовили специальные рекомендации, которые озвучили на заседании. Конкурсный отбор домов культуры, которые отремонтируют в следующем году, объявят 15 ноября.

До 15 ноября краевое Министерство культуры объявит конкурсный отбор на следующий год.

Во время обсуждения реализации проекта главы муниципальных образований Прикамья задали интересующие их вопросы. В частности, глава Березников Сергей Дьяков поинтересовался реализацией проекта в территориях, где проходят объединительные процессы. По словам губернатора Максима Решетникова, в этих территориях реализация проекта должна быть продолжена, потому что людям нужны места для культурного отдыха и творческой самореализации.

Более подробная информация по проекту «Местный дом культуры» опубликована на сайте Министерства культуры Пермского края.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края