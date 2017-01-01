Автобусные маршруты №7, 34 и 60 сохранят для пермяков

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г. Оса

Фото: osa.perm.ru

Депутаты Пермской гордумы проголосовали за поправки в городской бюджет 2018 года и плановых 2019-2020 годов. Изменения позволят перераспределить 3,7 млн руб. из городского бюджета 2019 года на возмещение затрат пермских автобусных перевозчиков.

Перераспределение связано с окончанием действующего контракта по автобусному маршруту №60, а также односторонним расторжением договоров по маршрутам №7 и 34. Эти маршруты являются популярными среди пермяков. Выделенные деньги позволят заключить договоры по ним до 1 апреля 2019 года, и тем самым сохранить их для города.