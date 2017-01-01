На зиму в Пермском крае отменили семь пригородных электричек

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Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, в связи с переходом на зимний период вносятся изменения в границах обслуживания АО «Пермская пригородная компания». В частности, с 1 октября отменяются семь рейсов летних пригородных поездов:

На направлении Чусовская – Кизел 6163/6164 сообщением Чусовская – Губаха;

На направлении Пермь-2 – Углеуральская 6294/6293 сообщением Пермь-2 – Дивья;

Поезд 7106 сообщением Оверята – Пермь-2;

На направлении Пермь-2 – Верещагино:

6027/6028 сообщением Пермь-2 – Григорьевская (с понедельника по четверг), последний раз отправятся в четверг 27 сентября;

6025/6026 сообщением Пермь-2 – Менделеево (по пятницам, субботам, воскресеньям). Последний раз в действующем графике отправятся в воскресенье 30 сентября;

6021 сообщением Пермь-2 – Григорьевская (по субботам), последний раз в действующем графике отправится в субботу 29 сентября;

На направлении Пермь-2 – Шаля: 7168/7171 сообщением Пермь-2 – Кишерть (по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в воскресенье 30 сентября.

При этом с 5 октября будет запущен зимний пригородный поезд 7194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур. Он будет ходить два раза в неделю, по пятницам и воскресениям.