Отремонтированная дорога «Болгары-Юго-Камский-Крылово» прошла приёмку

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Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Региональная автомобильная дорога «Болгары-Юго-Камский-Крылово» — Оханская переправа в Пермском районе попала в перечень дорожных объектов, подлежащих ремонту в 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт осуществлял ООО «АртИнвестГрупп», его стоимость составила 48,7 млн руб.

Подрядчик ликвидировал ямочность, отфрезеровал старый асфальт, уложил новый, укрепил обочины, восстановил существующие остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках, провел ремонт бордюров, восстановил автопавильоны в деревне Пашня, выполнил ремонт тротуаров с заменой перильного ограждения, установил новое оцинкованное ограждение, нанес дорожную разметку. Всего отремонтировали порядка 8 км.

Отметим, эта автомобильная дорога связывает два района — Оханский и Пермский через переправу, а также является трассой на соседний регионой — Удмуртию.