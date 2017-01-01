На Вышке-2 открылось новое пожарное депо

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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

АО «ПЗСП» реконструировало пустующие помещения Пермского колледжа транспорта и сервиса для обеспечения пожарной безопасности жителей микрорайона Вышка-2, в котором сегодня компания ведет активное строительство.

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Помещения учебного заведения не были предназначены для постоянного нахождения людей, поэтому ПЗСП произвел капитальный ремонт учебных боксов колледжа. Рабочие выполнили утепление, укрепление оконных конструкций и ряд других работ для переоборудования помещений под нужды пожарных. Теперь в части находится кабинет для дежурной части, душевые кабины, санузел, а также собственное гаражное помещение для двух пожарных машин. Все работы АО «ПЗСП» выполнило за свой счет. Ремонт помещений произведен качественно и в срок, как и на всех объектах компании.

С 3 сентября в новом пожарном депо дежурят сотрудники отдельного поста пожарной части № 1, которые уже совершили 11 выездов, что свидетельствует о том, что пожарная часть в этом микрорайоне востребована. Кроме того, в оборудованных ПЗСП помещениях будут продолжены занятия учеников колледжа профильных специальностей.

Кстати, сегодня есть возможность приобрести квартиры сразу в двух домах микрорайона Вышка-2. Это новостройка по ул. Баранчинской, 12 (ЖК «Мята»), здесь строительство уже завершено, и с начала октября начинается приёмка квартир жителями. Дом по ул. Целинная, 57 (ЖК «Лазурный»), сдача которого запланирована на 3 квартал 2019 года. До конца сентября квартиры здесь продаются по специальной цене.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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