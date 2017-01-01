Глава Перми предложил в пять раз поднять цену за перераспределение участков Авторы законопроекта уверены, что это поможет увеличить доходы бюджетов муниципальных образований края

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В минувший вторник, 18 сентября, глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в Заксобрание Пермского края проект поправок в закон о порядках определения цены продажи и перераспределения земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная собственность на которые не разграничена.

Мэрия предложила в пять раз (с 15% до 75%) поднять коэффициент, применяемый при расчете платы за увеличение площади земельных участков путём перераспределения с участками в краевой собственности или если госсобственность не разграничена.

В пояснительной записке сказано, что с 1 января 2018 году цена за выкуп земельных участков составляет 75% от кадастровой стоимости участка, а размер платы за увеличение площади частных земельных участков в результате перераспределения составляет всего 15% от кадастровой стоимости. Авторы законопроекта считают, что коэффициент в обоих случаях должен быть одинаковым, так как обе процедуры приводят к одинаковым правовым последствиям — оформлению права собственности заявителей на земельные участки.

Главная цель законопроекта — это увеличение доходов бюджетов муниципальных образований края. При этом авторы законопроекта указывают, что рассчитать дополнительные доходы бюджетов муниципальных образований невозможно, так как перераспределение земель осуществляется только на основании заявлений граждан и юридических лиц, а кадастровая стоимость земельных участков всегда разная. В связи с этим мэрия города рассчитала, сколько бы бюджет Перми мог получить, если бы коэффициент повысили ещё в 2017 году.

В записке сказано, что в прошлом году в администрацию Перми поступило 365 заявлений от физических и юридических лиц и 196 заявлений — в 2018 году. В результате за счёт перераспределения бюджет города в 2017 году пополнился на 104,4 млн руб. и на 12,9 млн руб. — в январе-мае 2018 года. Если бы коэффициент был равен не 15%, а 75%, то доход города составил бы 522,1 млн руб. и 64,7 млн руб. соответственно. При этом в мэрии полагают, что увеличение стоимости платы при перераспределении земельных участков справедливо, так как заявители, к земельному участку которых прилегают свободные земли, и так получают их без проведения торгов.

Теперь документ должны рассмотреть на комитете по промышленности, экономической политике и налогам. Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.