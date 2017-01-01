За год долги медучреждений Прикамья сократились в пять раз

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

За год долги медицинских учреждений Пермского края сократились на 80%, сообщает пресс-служба краевого правительства: с 700 млн руб. до 140 млн руб. на 1 сентября 2018 года.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевому минздраву осуществить финансовое «оздоровление» медицинских учреждений Прикамья. Среди причин формирования задолженности он назвал искусственно раздутые штатные расписания, нерациональное использование имущества, а также неэффективные, часто необоснованные закупки.

Благодаря комплексу принятых мер кредиторская задолженность медицинских организаций стала снижаться. Количество организаций здравоохранения, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, за год сократилось вдвое.

Напомним, в качестве единовременной меры финансового оздоровления учреждениям, которые находятся в зоне риска, из краевой казны выделили 300 млн руб. Направление целевой субсидии осуществлялось по итогам отбора учреждений, определенным Минздравом. Также в целях повышения доходов медучреждений власти края приняли решение увеличить размер подушевого финансирования амбулаторно-поликлинической помощи. Одновременно министерство усилило контроль за закупочной деятельностью и тем, как используется их имущество. Самые проблемные организации прошли через процедуру укрупнения. Это позволило их финансово поддержать и повысить качество оказания медицинской помощи, а также — сократить расходы на административный персонал, расширить техническую базу, и при этом сохранить лучшие медицинские кадры.