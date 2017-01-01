Более 20 руководителей «УРАЛХИМа» освоили «Компас»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стартовало обучение по программе развития управленческих навыков руководителей «Компас».

В компании «УРАЛХИМ» этот курс обязателен к прохождению для всех линейных руководителей. Он введен пять лет назад, в 2013 году. В этом году программу актуализировали и запустили в тестовом режиме в филиале «Азот». Далее она будет реализована на всех площадках компании.

В сентябре обучение начали почти два десятка линейных руководителей — мастера, начальники смен и отделов. Программа состоит из двух модулей. После каждого модуля один месяц отводится на дистанционную посттренинговую работу.

Ведет обучение по программе «Компас» известный бизнес-тренер, Игорь Викторов (Москва), который более 15 лет работает с руководителями разного уровня ведущих российских компаний. Главные темы учебного модуля — «Результативное управление», «Совершенствование процессов», «Системное решение проблем».

Для эффективного усвоения материала участники получают подробные «Рабочие тетради» со всем содержанием тренингов. А в завершение — сертификаты о прохождении курса. За время обучения линейные руководители получат полную информацию о современных моделях, алгоритмах, методах результативного управления.

Второй модуль программы «Компас» в филиале «Азот» начнется в ноябре.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Задача этой программы — развить компетенции руководителя. Приобретенные знания и навыки помогут линейным руководителям сделать свою работу более целенаправленной по отношению к подчиненным. Участвуя в тренинге, они смогут заглянуть за привычные рамки своего управленческого опыта и познакомиться с передовыми подходами в менеджменте, лучшим опытом современных российских и иностранных компаний. Обучение будет проходить в режиме интерактивного взаимодействия ведущего и участников.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»