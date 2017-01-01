Аэропорт «Пермь» не будут закрывать на время реконструкции
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Напомним, ранее минтранс распространил информацию о том, что из-за реконструкции инженерный сооружений аэропорта он будет закрыт на несколько суток.
Закрывать аэропорт передумали из-за оптимизации графика реконструкции, которая позволила избежать этих неудобств. При этом сроки работ из-за этого не изменятся — их закончат до конца ноября.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться