Аэропорт «Пермь» не будут закрывать на время реконструкции

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Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Напомним, ранее минтранс распространил информацию о том, что из-за реконструкции инженерный сооружений аэропорта он будет закрыт на несколько суток.

Закрывать аэропорт передумали из-за оптимизации графика реконструкции, которая позволила избежать этих неудобств. При этом сроки работ из-за этого не изменятся — их закончат до конца ноября.

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