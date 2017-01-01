Законопроекты о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста внесли во все субъекты РФ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста внесли во все 85 субъектов России. В 37 регионах они уже приняты законодательными собраниями, в 18 субъектах — подписаны губернаторами. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста — один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы.

Отметим, что в Пермском крае соответствующий пакет поправок поддержали единогласно и сразу в двух чтениях. Голосование прошло на прошлой неделе.

Пакет поправок вносит изменения в законы Прикамья, которые регулируют предоставление льгот. В первую очередь, меняется формулировка «граждане пенсионного возраста» — теперь указывается конкретный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Эта мера необходима, чтобы люди не потеряли положенные им льготы после внесения изменений в законы.

Закон также предусматривает сохранение права на ежегодные денежные выплаты для ветеранов труда, компенсацию оплаты жилого помещения и услуг ЖКХ, приобретение социальных проездных и льготы на транспортный налог. Кроме того, прописывается соцподдержка отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в сельской местности: за ними сохраняются льготы на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, а также сниженные ставки по заготовке древесины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в своём телеобращении к гражданам России призвал внести поправки в законодательство, которые бы гарантировали сохранение льгот для граждан предпенсионного возраста в связи с грядущими изменениями пенсионной системы.

В свою очередь, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин.