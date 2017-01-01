Поправки в бюджет Прикамья на 3,6 млрд рублей приняли во втором чтении Среди них средства на выкуп бывшего Товарного двора и развитие общественного транспорта Перми

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В четверг, 20 сентября, депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении проект поправок в Закон «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Среди прочего, поправки включают в себя решение о выделении средств на приобретение в краевую собственность объектов бывшего Товарного двора (Локомотивная, 18). На его территории которого планируется построить современный транспортно-пересадочный узел, а также создать коридор проектируемой дороги по улице Строителей. Кроме этого, 45 млн руб. закладывается на покупку 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного проектирования», чтобы создать на его базе государственного проектировщика.

Между чтениями в документ внесли новые расходные статьи. В частности, с 2019 на 2018 год передвинули 693 млн руб., выделяемые в дорожный фонд Пермского края в связи с опережением графиков. Еще на 2018 год перенесли еще 222,5 млн руб, заложенные на приобретение объектов завода им. Шпагина.

Также во время подготовки проекта закона ко второму чтению правительство предусмотрело в краевом бюджете порядка 1,059 млн руб. на три года. Напомним, в конце августа депутаты Пермской гордумы проголосовали за выделение из бюджета Перми по 350 млн руб. в течение трёх лет для обновления подвижного состава и путей городского общественного транспорта.

В итоге общая сумма поправок составила порядка 3,6 млрд руб. Основные источники пополнения бюджета: увеличение поступлений с налога на прибыль — около 2 млрд руб., налога на имущество — 916 млн руб, и доходы от упрощённой системы налогообложения — 769 млн руб.