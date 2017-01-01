Инициатива об отмене штрафов за ночные дорожные работы принята в двух чтениях

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Депутаты Заксобрания Пермского края поддержали сразу в двух чтенияъ законопроект об исключении ночных дорожных работ из состава административных правонарушений. В действующей редакции размер штрафов за это составляет 2-3 тыс. руб. для простых граждан, 30 тыс. руб. — для должностных лиц, и 30-50 тыс. руб. для юридических.

Напомним, ранее с такой инициативой в краевой парламент вышел глава Перми Дмитрий Самойлов.

Авторы законопроекта предложили отменить штрафы для граждан и юридических лиц при производстве работ в сфере дорожной деятельности, проводимых на основании государственных или муниципальных контрактов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог целесообразно проводить именно по ночам. В том числе, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах в дневное время, когда самый большой трафик. К тому же в местах крупных транспортных развязок перекрывать или ограничивать движение вообще нельзя из-за отсутствия короткого объезда ремонтных работ.