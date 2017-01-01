Победители «Молодежного резерва Прикамья» пройдут обучение в краевой МАГУ

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В четверг, 20 сентября, для 56 победителей кадрового конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2018» начинается обучение в Малой академии государственного управления Пермского края.

Резервисты будут обучатся управленческим навыкам в течение одного учебного года. За это время молодым людям предстоит освоить «Программу подготовки управленческих кадров» и получить квалификацию «Менеджер в системе органов государственной власти и местного самоуправления».

Анна Козицына, победитель всероссийского конкурса «Лидер России»:

— Образовательная программа носит практикоориентированный характер и учитывает специфику Пермского края. Резервистам предстоит изучить основы управления, бюджетирования, налоговой системы, социально-экономической географии, государственных и муниципальных закупок, конфликтологии и медиации, пройти серию бизнес-тренингов. По итогам обучения резервисты сдадут 16 зачетов и 7 экзаменов, а также защитить свои собственные проекты, направленные на развитие Пермского края.

Напомним, всего в первом конкурсе «Молодежный резерв» приняли участие 1053 прикамцев. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 — прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев, 10 из них уже трудоустроены в Правительстве региона, либо в государственных учреждениях.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края