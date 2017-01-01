Аэропорт «Пермь» завёл аккаунты в социальных сетях

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С 17 сентября 2018 года международный аэропорт «Пермь» официально представлен в социальных сетях «Facebook», «Instagram» и «Вконтакте».

Официальные страницы @permairport позволят следить за жизнью аэропорта «Пермь», получать актуальную информацию о новых услугах и сервисах, представленных в аэровокзале, оставлять обратную связь и получать ответы на обращения.

В пресс-служба аэропорта призывают отмечать @permairport на фотографиях или подписывать снимки хэштегами #permairport #аэропортпермь. Самые интересные материалы обещают публиковать на официальных страницах.

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