Депутаты ЗС приняли в первом чтении пакет поправок о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста Второе чтение пройдет в конце пленарного заседания

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Фото: Игорь Катаев

В ходе пленарного заседания Заксобрания Прикамья депутаты приняли в первом чтении пакет поправок в региональное законодательство, направленный на сохранение мер поддержки лиц предпенсионного возраста. Изменения коснутся девяти региональных законов.

В первую очередь, меняется формулировка «граждане пенсионного возраста» — теперь указывается конкретный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Эта мера необходима, чтобы люди не потеряли положенные им льготы после внесения изменений в законы.

Часть поправок направлена на сохранение права на ежегодные денежные выплаты для ветеранов труда, компенсацию оплаты жилого помещения и услуг ЖКХ, приобретение социальных проездных и льготы на транспортный налог. Кроме того, три законопроекта касаются соцподдержки отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в сельской местности: за ними сохраняются льготы на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, а также сниженные ставки по заготовке древесины.

В ходе обсуждения пакета поправок депутат краевого парламента Владимир Корсун заявил, что уверенности, что аналогичная инициатива будет принята на федеральном уровне, сейчас нет. В свою очередь руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Борисовец попросил сделать поимённое голосование, чтобы в случае непринятия законопроекта каждый депутат мог ответить перед жителями, которые потеряют льготы.

В итоге за принятие поправок в первом чтении депутаты проголосовали единогласно.

Отметим, что в конце заседания пакет поправок планируется рассмотреть и принять во втором чтении.

Напомним, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин.