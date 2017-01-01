Краевой суд оставил в силе приговор Телепнёву и Ванкевичу

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Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-депутату краевого парламента Александру Телепнёву и промоутеру Сергею Ванкевичу. Заседание по их жалобе прошло в среду, 19 сентября. Оба подсудимых намерены обжаловать приговор снова, в вышестоящей инстанции.

Напомним, в июле 2018 года Ленинский суд Перми приговорил Телепнёва и Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash).