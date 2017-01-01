В следующем году власти края направят 500 млн рублей на ремонт медучреждений

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом краевые власти Прикамья заявили в ходе заседания краевого правительства в среду, 19 сентября. Ремонт пройдёт на 53-х объектах. В своб очередь, в этом году предполагается отремонтировать 264 объекта, на что направили более 557 млн руб. Чиновники отмечают, что подобных по масштабу работ в крае давно не было.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— С прошлого года взялись за важную работу — приводим в порядок наши больницы и поликлиники, которые, зачастую, десятилетиями не видели ремонтов, — пояснил губернатор. — В рамках проекта «Новая поликлиника» в этом году модернизируем более 100 регистратур медучреждений, чтобы не было очередей, помимо этого ведутся работы по обеспечению доступности учреждений для маломобильных людей. Это обязательный параметр для медучреждений, поэтому там, где условия не приспособлены, — исправляем, а на новых объектах следим, чтобы было все необходимое для комфорта жителей.

Краевой минздрав подготовил перечень приоритетных объектов для ремонта на следующий год. Среди прочих, в список вошли объекты, по которым больше всего нареканий от жителей.

По словам и.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиля Биктаева, проектно-сметная документация для ремонтов на 53 объектах в следующем году уже подготовлена. Ведутся подготовительные работы для учреждений, не вошедших в перечень. Проект бюджета Пермского края на 2019 год предполагает сохранение объемов финансирования ремонтов медучреждений в следующем году, на это предусмотрено не менее 550 млн рублей, в том числе 326,7 млн рублей за счет краевого бюджета.

Кроме того, в ближайшие три года еще 7 млрд руб. направят на строительство 25 объектов здравоохранения, семь из них — это детские поликлиники. Квалифицированную помощь в новых комфортных условиях смогут получить 150 000 детей.

Источник - пресс-служба губернатора Пермского края