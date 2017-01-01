До конца года все ФАПы края обеспечат специалистами

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом было заявлено по итогам обсуждения кадрового обеспечения новых медицинских учреждений на заседании правительства Пермского края 19 сентября.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для обеспечения жителей региона доступной медицинской помощью в Прикамье количество ФАПов будет продолжать расти. До конца 2019 года их число должно достичь 638. Это значит, что и потребность в медицинских кадрах увеличится.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— У нас в 600 ФАПах работает 550 фельдшеров, то есть на сегодня уже есть дефицит кадров, он составляет 47 человек. Учитывая то, что мы строим новые ФАПы, а также то, что люди уходят на пенсию, в ближайшее время дефицит может вырасти до 74 специалистов. Эту потребность коллеги из Министерства здравоохранения обещают закрыть в ближайшие два года за счёт реализации программы «Земский фельдшер» и целевого набора студентов, а также увеличения количества мест в профильных колледжах.

По словам и.о. министра здравоохранения Прикамья Шамиля Биктаева, обеспечение новых ФАПов специалистами яляется первостепенным вопросом для его ведомства. «Помимо строительства ФАПов нужны и специалисты, которые смогут в них работать, повышая доступность и качество оказания медицинской помощи, — подчеркнул он. — В этом году увеличили число мест в медицинских колледжах до 235, в следующем году планируем — еще на 15, до 250. В совокупности предпринимаемые меры позволят нам уже в этом году обеспечить 39 ФАПах новыми специалистами, а к концу следующего — еще 35. Потребность будет закрыта на 100%.

Напомним, на возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае за два года предполагается направить 214 млн рублей, из них 85 млн рублей — из федерального бюджета, 129 млн рублей — из краевого. Программа «Земский фельдшер» по привлечению специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей.

В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Прикамья.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края