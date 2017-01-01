На «Азоте» модернизировали агрегат аммиака

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Вакуум-вытяжка на агрегате №1

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошел масштабный остановочный ремонт агрегата №1 аммиачного производства, в ходе которого в отделении компрессии заменена вакуум-вытяжка.

Вакуум-вытяжка — аппарат, от работы которого зависит функционирование главной машины агрегата — компрессора поз. 401. Новое оборудование изготовили в Германии, откуда детали были доставлены в Санкт-Петербург, а затем в филиал «Азот» на более, чем 20 грузовых автомобилях.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Главное преимущество новой вакуум-вытяжки в том, что она обладает большей поверхностью теплосъема. Это способствует более эффективному созданию вакуума и стабильной работе агрегата в летнее время. Монтаж импортного оборудования производился под руководством экспертов фирмы-изготовителя из Германии.

Также важные мероприятия прошли в отделении риформинга природного газа агрегата №1. Там установлен новый котел-утилизатор поз.111, который производит пар высокого давления. Как говорят специалисты, установка такого аппарата — это уникальная операция. Оборудование весом 25 тонн было доставлено в специальном транспортировочном стакане, из которого его было необходимо изъять с помощью крана, поднять на высоту 20 метров и поместить на место прежнего аппарата.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Агрегат аммиака — это, можно сказать, начало «пищевой цепочки» всего завода. Поэтому качество проведенного ремонта значит для предприятия очень много. В модернизации агрегата №1 были задействованы все наши внутренние силы — ремонтников и цеховых работников — а также большое количество подрядных организаций. В результате ожидаем стабильную работу в течение всего года и выход на плановые цифры.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»