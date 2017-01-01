По итогам II квартала 2018 года застройщики Прикамья получили 36 разрешений на строительство

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Об этом сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова в ходе заседания комитета Гордумы по вопросам градостроительства в среду, 19 сентября.

По её словам, всего за второй квартал застройщики подали 71 заявление на разрешение строительства многоквартирных домов. Из них удовлетворено 36 заявлений, по 24 вынесены отказы, а 13 заявлений застройщики забрали сами — без рассмотрения.

В части изменений в разрешения на строительства в связи с изменениями сроков и проектных характеристик в этот же период поступило 73 заявления, 54 из которых удовлетворено, по восьми вынесен отказ, 11 заявлений отозваны.

По разрешению на ввод в эксплуатацию подано 16 заявлений, одобрены 10, в трёх случаях вынесен отказ, ещё три заявления отозваны. За второй квартал в Перми фактически введён в городе один дом.

По объектам нежилого назначения подано 66 заявлений, но только по 18 вынесено положительное решение, отказано по 33 заявлениям, 18 отправлены на доработку.

Также в этом классе объектов подано 27 заявлений на ввод в эксплуатацию, из которых одобрены 11, в пяти отказано, 11 отозваны заявителями.

Напомним, на прошлом заседании комитета, которое состоялось 22 августа, Мария Норова заявила, что всего во втором квартале 2018 года в департамент поступило 700 заявлений на выдачу разрешений и продления сроков на строительство по всем видам объектов. Самое большое количество касалось индивидуальных жилых домов — 329 заявлений.

Но разрешение на строительство получили лишь 385 объектов, из которых 281 — индивидуальное жилые дома.

Отметим, что по итогам 2017 года в Перми построили 472 тыс. кв. м жилья. При этом лучшим результатом жилищного строительства в столице Пермского края стал показатель 2015 года — тогда построили 521 тыс. кв. м. Отметим, что, по оценкам экспертов аналитического центра «КД-Консалтинг», объём жилья, введенного в Перми по итогам 2018 года, составит от 480 до 510 тыс. кв. м.



