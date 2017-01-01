Аналитики PAN City Group назвали самый подходящий момент для ипотеки

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ЖК «Атмосфера»

Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Ни для кого не секрет, что с ростом стадии строительства дома, как правило, изменяется и стоимость жилья в нем.

Жилой комплекс «Атмосфера»* активно растет с каждым днем: строительство дома уже вышло на уровень 16 этажа и близится завершение возведения каркаса. PAN City Group** объявляет о плановом повышении цен на квартиры в ЖК «Атмосфера» с 1 октября 2018 года.

Не откладывайте покупку: успевайте купить квартиру с отделкой по действующим ценам при условии заключения договора долевого участия до 1 октября включительно.

Нынешний момент аналитики PAN City Group считают самым подходящим для того, чтобы оформить ипотеку. 14 сентября произошло повышение ключевой ставки Центрального Банка России, что неизбежно повлечет за собой увеличение банковских ставок, поэтому если вы задумывались о покупке жилья в ипотеку, то самое время сделать это сейчас!

Подать заявку на ипотечный кредит можно прямо в офисе компании, где квалифицированные специалисты помогут грамотно оформить заявление-анкету и подготовить все необходимые документы без дополнительных затрат времени на посещение офисов банка.

Кроме того, при покупке квартиры в ЖК «Атмосфера» PAN City Group предлагает дополнительную услугу по реализации имеющегося на вторичном рынке объекта недвижимости на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки.

Узнайте подробности в офисах продаж компании PAN City Group по тел. (342) 257-17-17 и по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж (БП «Морион»).

*Застройщик ООО «СИТИ Проект». Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004. Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

*Ипотека предоставляется ПАО АКБ «Урал ФД», Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г., ПАО «Сбербанк» , Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015, г. ПАО «ВТБ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000 от 08.06.2015 г.

**ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект»

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