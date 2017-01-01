Бывший замглавы района Юрий Трухин со второй попытки стал спикером в Краснокамске

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На состоявшемся сегодня, 19 сентября, первом заседании Краснокамской городской думы, депутаты выбрали председателя вновь избранного представительного органа. Им стал бывший заместитель главы Краснокамского района по вопросам развития инфраструктуры Юрий Трухин. Его относят к команде бывшего главы района Виктора Соколова.

Помимо Трухина свою кандидатуру выдвинул экс-спикер Земского собрания Краснокамского района Григорий Новиков (считается близким к депутату Законодательного собрания Пермского края Игорю Малых). Сам Малых также присутствовал на заседании.

При этом вопрос по спикеру был вынесен на обсуждение дважды. С первой попытки избрать председателя не получилось. Несколько бюллетеней оказались испорченными, и в результате ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов. После технического перерыва вопрос вновь был вынесен на голосование. Большинство депутатов поддержали кандидатуру Трухина.