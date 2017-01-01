Власти края отменили аукцион на перевозку пассажиров вертолётом

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Правительство Пермского края отменило аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом — вертолётом. По информации «Нового компаньона», заказчик планирует пересмотреть условия закупки — увеличить срок оказания услуг до трёх лет. Это позволит привлечь более выгодные предложения по цене контракта и закрепить стоимость этих услуг до 2020 года.

Отметим, согласно документации отменённого аукциона, срок оказания услуг должен был составить один год — до 30 сентября 2019 года. Требовался вертолёт максимальной взлётной массой 11 тонн, который может вмещать до 22 пассажиров. Предполагалось, что он будет перевозить пассажиров нерегулярно, для подачи транспорта требовалось подать уведомление за два дня. Начальная цена контракта — 2 млн руб.

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