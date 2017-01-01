Западный и Южный обходы Перми собираются передать в федеральную собственность По словам Николай Уханова, это позволит улучшить качество дорог

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Западный обход. Скриншот Яндекс. Карты

Вчера, 18 сентября, на заседании комитета по развитию инфраструктуры министр транспорта Николай Уханов сообщил, что на 1 января 2018 года протяженность всех автомобильных дорог в Пермском крае составляла более 31,5 тыс. км: 27,9 тыс. км — местные, 3 тыс. км — региональные, и 526,8 км — федеральные.

В 2018 году краевой Минтранс планирует принять от муниципалитетов 417,528 км. По словам Николая Уханова, они уже заканчивают приём местных дорог в региональную собственность: остались только два муниципалитета — Уинский район и Куеда. Министр также отметил, что дороги, которые ранее передали в муниципалитеты, сейчас находятся в плачевном состоянии. Например, сейчас власти рассматривают для принятия в региональную собственность транзитный участок дороги через Кизел и дороги в Чердыни и Ныробе.

Кроме этого, краевые власти планируют в 2020-2024 годах передать в федеральную собственность автодороги Кудымкар-Сывтывкар, Пермь-Краснокамск, а также Западный и Южный обходы города Перми. Николай Уханов сообщил, что они сейчас отрабатывают этот вопрос с Сывтывкаром, чтобы в апреле 2019 года выйти на правительственную комиссию и принять окончательное решение о передаче дорог Росавтодору. По словам министра, передача региональных дорог в федеральную собственность — это федеральный тренд, который позволит Прикамью улучшить качество дорог.