Решение об инспекциях в семьи несовершеннолетних Прикамья пересмотрят
Такое поручение дал губернатор Пермского края Максим Решетников
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевой Комиссии по делам несовершеннолетних пересмотреть решение об утверждении Порядка выявления детского и семейного неблагополучия от 15 августа 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.
Максим Решетников, губернатор Пермского края
— Это пример того, как чиновники, пытаясь решить реальные проблемы, выбирают негодные методы и, что называется, «перегибают палку». Да, жизнь показала, что нам нужно внимательнее относиться к тем условиям, в которых живут дети, элементарно, не голодают ли. Но ходить по домам и проверять холодильники ― это точно перебор.
Напомним, среди прочего, документ обязывал педагогических работников — учителей школ и детских садов, — проводить инспекционные визиты в места проживания детей. В ходе этих визитов они должны оценить жизненную ситуацию детей от 1,5 до 18 лет — доходы семей, жилищные условия и даже ассортимент продуктов питания.
Оценивать ситуацию предполагалось по балльной системе. В зависимости от количества баллов, семью могли зачислить в группу риска, а если их количество превысит 75 — к ситуации должна была подключаться система помощи ребёнку и его семье. При этом педагоги должны вести личное дело каждого школьника или воспитателя детсада.
Ранее свою позицию по этому вопросу высказала Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова. В её аппарат стали поступать обращения от родителей, которые просили разъяснить законность принятого решения. По её мнению, документ нуждался в доработке.
Светлана Денисова, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:
— Задача ранней профилактики семейного неблагополучия стоит уже не первый год, и этот документ по своему смыслу не нов, в нем уточнен механизм взаимодействия субъектов профилактики с семьей, — пишет Светлана Денисова. — При этом важно пояснить как родителям, так и напомнить педагогам, что школа — и есть тот самый субъект профилактики, поэтому ее работа по выявлению детского неблагополучия законна и обоснована. Согласно ФЗ-120 все субъекты профилактики обязаны выявлять факты детского неблагополучия и устранять их. Другое дело, что алгоритм действий и терминология Порядка должны быть законны и понятны для всех. Сама жизнь и частые случаи детского неблагополучия, о которых мы так часто читаем в СМИ, продиктовала необходимость более плотной работы с семьей, и это правильно — ранняя профилактика гораздо эффективнее.
Отметим, что решение о проведении обязательных инспекционных проверок в семьях несовершеннолетних Прикамья вызвало вызвало крайне неоднозначную, в большинстве случаев — негативную реакцию как среди родителей, так и среди педагогов.