Председателем Гордумы Гремячинска избран Юрий Менде

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Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко. Юрий Менде является директором АО «Объединенные региональные электрические сети Прикамья». Его кандидатуру поддержали единогласно.

Напомним, ранее произошло объединение поселений Гремячинского района с Гремячинском. Выборы в новый представительный орган объединённого муниципалитета прошли в первый раз.