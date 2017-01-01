В Прикамье запустили первый проект в сфере телеком на принципах ГЧП

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Звонить и «сидеть» в интернете, а не только писать письма наконец смогут жители малых населенных пунктов Прикамья. В регионе началась реализация первого на Урале проекта частно-государственного партнерства в сфере телекома. Компания «МегаФон» обеспечит мобильной связью почти 4 000 жителей деревень с населением до 500 человек. Строительство стало возможным благодаря победе в тендере Министерства информационного развития и связи Пермского края.

Оператор установит объекты связи в 8 селах Прикамья: п. Кама, с. Тимино и п. Тукачово Юсьвинского района, п. Оныл Гайнского района, с. Пуксиб Косинского района, с. Ивановское Ильинского района, д. Фадеята Краснокамского района, с. Шулунды Сивинского района. Связисты уже приступили к работам, а ввод в эксплуатацию новых базовых станций произойдет в первом полугодии 2019 г. Тогда сельские жители смогут оценить все возможности быстрого интернета.

Эксперты отрасли поясняют, что только при партнерстве бизнеса и власти мобильная связь может появиться в населенных пунктах с количеством жителей до 500 человек. Операторы и муниципалитет совместно инвестируют в развитие сети в таких деревнях и селах.

«С приходом связи у жителей деревень появляется не только возможность позвонить родным людям с помощью голосового соединения. Анализ активности наших абонентов в сельской местности показал, что более 60% жителей пользуются мобильным интернетом — они активно учатся, работают, смотрят матчи и фильмы, совершают покупки товаров в онлайне», — рассказывает директор «МегаФона» в Пермском крае Петр Козловский.

Пермский край — один из тех регионов страны, где развитие цифровых технологий происходит наиболее активно. Одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение до 98% населения Прикамья сотовой связью и интернетом.

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