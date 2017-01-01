Новый ФАП в Кунгурском районе обеспечит медпомощью жителей Блинов, Пермяков и Юшковки

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ФАП

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В деревне Блины Кунгурского района продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта. Благодаря ему первичную медпомощь получат жители деревень Блины, Пермяки и Юшковка — всего порядка 500 человек.

В Блинах уже готов фундамент, а на этой неделе установят и сам модуль для ФАПа. До конца года в него завезут все необходимое оборудование, а также подключат к коммуникациям.

По словам заместителя главного врача Кунгурской городской больницы Сергея Кирякова, в ФАПе будут оказывать первичную фельдшерскую помощь. «Здесь фельдшер будет принимать пациентов, при необходимости забирать анализы, регистрировать электрокардиограмму. Кроме того, специалисты смогут консультироваться с коллегами через интернет», — пояснил Сергей Киряков. Также врач подчеркнул, что фельдшер сможет сам выдавать направление на госпитализацию, за которым жителям деревень больше не нужно будет ездить в городскую поликлинику.

Отметим, до конца 2019 года в Прикамье предполагается открыть в общей сложности 66 ФАПов.

В рамках федерального проекта по расширению сети сельских медицинских учреждений в Пермском крае планируется строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий взамен ветхих зданий, находящихся в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек. Формированием программы по строительству учреждений на период после 2019 года занимается министерство здравоохранения Пермского края.

Согласно утвержденным проектным решениям, в Пермском крае будут строиться фельдшерско-акушерские пункты площадью 72 кв.м. При этом краевое Правительство берет на себя поставку и монтаж новых модульных зданий, их оснащением медицинским оборудованием и лицензирование новых ФАПов и амбулаторий. А органы местного самоуправления предоставляют земельные участки под возведение новых медучреждений, организуют благоустройство прилегающей территории и подключение строений к инженерным сетям, а также содержат сети в границах выделенного участка.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края