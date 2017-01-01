Началась приёмка квартир на ул. Баранчинская, 12
Начинается приёмка квартир в новостройке по ул. Баранчинская, 12. Первые собственники смогут получить ключи и оформить акт приёма-передачи квартиры уже с 1 октября.
Новый дом шестнадцатиэтажный, двухподъездный дом по ул. Баранчинской, 12 построен по технологии — Э-600. В нём 222 квартиры. Новостройка сдается с высококачественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные двери, металлические входные двери производства ПЗСП. Кроме того, для жителей благоустроена придомовая территория: организована парковка, смонтирована детская площадка. Для безопасности установлено видеонаблюдение.
Многоквартирный дом по ул. Баранчинская, 12 входит в жилой комплекс, для которого жители сами выбрали название: по итогам интернет-опроса ему присвоено название «Мята».
Для приемки квартиры с 1 по 31 октября новоселам предварительно необходимо записаться по тел.
Кстати, сегодня в продаже еще осталось несколько уютных квартир по этому адресу. Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».
Реклама