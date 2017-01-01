Началась приёмка квартир на ул. Баранчинская, 12

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Баранчинская, 12

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Начинается приёмка квартир в новостройке по ул. Баранчинская, 12. Первые собственники смогут получить ключи и оформить акт приёма-передачи квартиры уже с 1 октября.

Новый дом шестнадцатиэтажный, двухподъездный дом по ул. Баранчинской, 12 построен по технологии — Э-600. В нём 222 квартиры. Новостройка сдается с высококачественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные двери, металлические входные двери производства ПЗСП. Кроме того, для жителей благоустроена придомовая территория: организована парковка, смонтирована детская площадка. Для безопасности установлено видеонаблюдение.

Многоквартирный дом по ул. Баранчинская, 12 входит в жилой комплекс, для которого жители сами выбрали название: по итогам интернет-опроса ему присвоено название «Мята».

Баранчинская, 12

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Для приемки квартиры с 1 по 31 октября новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru. С ноября приемка квартир будет осуществляться в порядке живой очереди, — отмечают в компании.

Кстати, сегодня в продаже еще осталось несколько уютных квартир по этому адресу. Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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