Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 1,7%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-августе 2018 года составил 101,7% к уровню прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь-август по промышленным видам экономической деятельности в Пермском крае было отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг на 1103680,4 млн руб.

В том числе по добыче полезных ископаемых на 252733,3 млн руб., обрабатывающим производствам — 753472,2 млн руб., обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — 78306,1 млн рублей, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 19168,7 млн руб.