Главу Перми наградили Почётной грамотой за вклад в развитие сотрудничества с Германией

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Главу Перми Дмитрия Самойлова наградили Почётной грамотой «Городу Пермь и городу Дуйсбург за весомый вклад в развитие муниципального сотрудничества между Россией и Германией».

Грамоту вручил глава МИД России Сергей Лавров на конференции, посвящённой завершению Российско-германского года регионально-муниципальных партнёрств 2017-2018. Мероприятие проходило под патронажем министров иностранных дел Российской Федерации и Федеративной Республики Германии.

Отметим, в рамках перекрестного года муниципального сотрудничества был реализован совместный пермско-дуйсбургский проект «Год десятилетия отношений Перми и Дуйсбурга как демонстрация осязаемых результатов общественной дипломатии». Проект вошел в число победителей конкурса, организованного Германо-российским форумом и Союзом российских городов. Всего на конкурс подали около 300 заявок.