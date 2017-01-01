ФК «Звезда» одержал четвёртую победу подряд

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Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский футбольный клуб «Звезда», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дивизионе «Урал-Поволжье», выиграл четвёртый матч подряд. 16 сентября на домашнем стадионе команда обыграла соперников из «Уфы-2» со счётом 2:1.

Гости открыли счёт на 11-й минуте (Мухаметшин), но хозяева дважды забили голы во втором тайме — на 54-й минуте отличился Субботин, на 72-й — Тюкалов.

После матча наставник пермяков рассказал, что он был очень недоволен игрой команды в первом тайме.

Константин Парамонов, главный тренер ФК «Звезда»:

— В перерыве пришлось немного повысить голос, привести ребят в чувства. В таком состоянии выходить играть с соперником нельзя. То же самое получилось и в игре с «Зенитом» из Ижевска. Опыт в том и приходит, что люди к победе не привыкают. Они к ней стремятся.

После этой победы «Звезда» разместилась на 4-й строчке в дивизионе в 8 играх набрав 16 очков. Отставание от лидера — «Нефтехимика» из Нижнекамска составляет 3 очка. Как раз с этой командой пермяки сыграют в гостях 21 сентября. Ближайший домашний матч состоится 30 сентября с командой «Носта». Начало игры — 17:00.

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