В Перми ищут Дениса Григораша

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В Перми продолжаются поиски художника-керамиста, основателя студии керамики ручной работы GrigorashPottery Дениса Григораша. Он пропал 12 сентября.

О пропаже Дениса сообщила его жена Ольга. Если кто-то видел Дениса или владеет информацией о его местонахождении, просьба помочь.

Как именно вы можете помочь?

1. Обратите внимание на каждого, кто рядом с вами. Возможно, Денис идёт по городу, сидит на лавочке, пьет чай в кафе. Посмотрите внимательно на людей;

2. Распространите эту информацию. Нужны глаза по всему городу;

3. Распечатайте это объявление (на странице Оли Богдановой ВК и ФБ или на сайте поискового отряда Лизы Алерт). Повесьте это объявление на свой подъезд, на остановку, на двери офиса, на стену объявлений;

4. В поисковом отряде Лизы Алерт идут организованные поиски. Можно присоединиться там. Или самостоятельно проверять и смотреть вокруг себя;

5. Если вы его увидели, то идите рядом с ним и звоните 02 или его жене Ольге +79048489250.

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