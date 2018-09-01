ПАН Сити Групп дарит скидки на квартиры

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Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

PAN City Group* объявляет об акции — только до конца сентября скидка на вместительные и функциональные однокомнатные квартиры в доме на ул. Писарева, 25Б составит 50 тысяч рублей! Успевайте приобрести квартиру в сентябре за 1 900 тыс. руб.

В каждой квартире выполнена качественная отделка: установлена не требующая замены качественная входная дверь и межкомнатные двери с современной фурнитурой, в ванной комнате и санузле стены и пол облицованы керамической плиткой, установлено косметическое зеркало. Разводка отопления выполнена по лучевой системе с установкой прибора учета на каждую квартиру, что позволит Вам значительно экономить на коммунальных платежах в зимний период.

Важно, что в квартире с момента сдачи никто не проживал: Вы станете ее первыми жильцами на самых выгодных условиях!

Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Писарева 25Б — это яркий жилой дом в центре Гайвы. Во дворе — детская площадка, открытая наземная парковка. Рядом с домом расположена вся нужная инфраструктура: парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «КИТ», Гимназия № 3, Школа № 104, детские сады № 175 и № 394. Дом сдан в декабре 2017 года и большинство Ваших будущих соседей уже переехали — это означает, что дом заселен и ничто не нарушит тишину и комфорт Вашего проживания.

Запишитесь на просмотр Вашей будущей квартиры и узнайте выгодные условия приобретения по телефону (342) 257-17-17 или в офисе компании PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а.

*ООО «ПАН Сити Групп» является агентом ООО УК «Парма-Менеджмент», ДУ ЗПИФ недвижимости «Строгановский-Недвижимость», которому принадлежат права на квартиры **скидка действует на три квартиры площадью от 37,1 до 38 кв. м. при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты заключения договора купли-продажи. Срок проведения акции: 01.09.2018-30.09.2018. Подробности в отделе продаж по телефону 257-17-17 и в офисе компании ООО «ПАН Сити Групп» по адресу: ул. Ленина, 72а. Информация о ценах на panperm.ru.

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