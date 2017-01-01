В Прикамье пересмотрят схему обслуживания населения общественным транспортом Подрядчик должен представить результаты исследования Минтрансу до конца года

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Фото: Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края объявило конкурс на разработку комплексных схем организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах Пермской агломерации (Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский районы). Начальная цена контракта составляет 30,1 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края.

В техническом задании сказано, что победителю конкурса нужно проанализировать существующую на территории Пермской агломерации транспортную инфраструктуру, изучить, в том числе при помощи опроса, особенности транспортного поведения населения, выявить закономерности распределения транспортных потоков (места проживания, работы и учебы) и узнать, удовлетворяет ли существующая схема спрос населения на межмуниципальные перевозки. Также подрядной организации требуется разработать мультимодальную транспортную макромодель сети дорог.

Кроме этого, по итогам исследования победителю конкурса нужно предложить заказчику комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения на 2019-2033 годы путём строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и предложения по улучшению сети межмуниципальных маршрутов общественного транспорта. Все работы требуется выполнить до 20 декабря 2018 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября. Дата рассмотрения и оценки заявок назначена на 5 октября.

Как сообщил «Новому компаньону» министр транспорта Николай Уханов, благодаря этому конкурсу министерство планирует получить обоснованный перечень мероприятий с определением суммы финансирования и предполагаемого результата.

По словам министра, раньше таких масштабных исследований никогда не проводилось. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В соглашении, которое заключили Федеральное дорожное агентство и Министерство транспорта Пермского края, есть пункт о том, что необходимо разработать документы транспортного планирования. Так как деньги из федерального бюджета выделяются именно на агломерацию, документы транспортного планирования необходимо подготовить на Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский районы. Кроме того, так как Пермская агломерация по сравнению с другими частями края наиболее густо заселена, именно на эту территорию приходится наибольшее число пассажиров.

Николай Уханов также добавил, что объявление конкурса со строительством ТПУ «Пермь-2» не связано, но этот факт будет учтён в планах при подготовке новых схем организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом.