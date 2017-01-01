Директора АО «Искра-Энергетика» оштрафовали за невыплату зарплаты

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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявила наличие задолженности по заработной плате в АО «Искра-Энергетика», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты надзорного органа установили, что предприятие задолжало 54 своим работникам 2,5 млн руб. за июнь-июль 2018 года. Директору предприятия объявили предостережение об недопустимости нарушения трудового законодательства а также возможный уголовной ответственности в случае, если долг пере работниками не погасят.

Кроме того, руководителя признали виновным в административном нарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. (невыплата в установленный срок заработной платы) и оштрафовали на 10 тыс. руб.

В результате принятых мер, задолженность по зарплате перед трудящимися погашена в полном объеме.

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