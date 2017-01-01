Роман Юшков приговорён к двум годам лишения свободы условно

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском краевом суде вынесли приговор общественному активисту Роману Юшкову, сообщает «Коммерсант-Прикамье» Ранее присяжные признали его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ — унижение человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета.

Роману Юшкову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, Роман Юшков обвинялся в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и двух преступлениях по ч. 1 ст. 282 УК РФ. По версии следствия, он отрицал факт уничтожения 6 млн евреев во время Второй мировой войны. Отметим, что по эпизоду с якобы имевшей место реабилитацией нацизма Роман Юшков был оправдан коллегией присяжных заседателей. Виновным его признали в унижении достоинства «нерусских» национальностей в опубликованной им статье «Хватит кормить чужаков».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться