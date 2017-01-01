ПЗСП предлагает бесплатно хранить до весны купленные зимой блоки

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Газобетонный блок от ПЗСП

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Предприятие предлагает покупателям воспользоваться услугой зимнего хранения газобетонных блоков, чтобы сэкономить деньги и получить нужные материалы в удобное время.

С 10 сентября 2018 года действует специальная акция для физических лиц — покупателей стеновых газобетонных блоков ПЗСП. Это возможность совершить покупку блоков зимой, а забрать их весной — сразу на стройплощадку. Предприятие обеспечивает сохранность блоков и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2019 года.

Тем, кто планирует начать строительство в будущем году и при этом застраховаться от повышения цен, выгодно заключить договор «зимнего хранения». «Эта акция фиксирует для покупателя цену, а с 1 января 2019 года, в связи с повышением НДС, цена на блоки вырастет. Тех, кто заключил договор на хранение, это повышение не коснется», — отмечают в отделе маркетинга ПЗСП.

Благодаря услуге отложенной поставки покупатели получат нужную продукцию точно к началу строительного сезона. Приобретя комплект строительных материалов сейчас, можно быть уверенным, что запланированный строительный сезон состоится, несмотря на экономическую ситуацию в стране.

Напомним, стеновые газобетонные блоки ПЗСП изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет в помещение вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://pzsp.ru/.

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