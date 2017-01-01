Чусовской мост полностью перекроют на несколько часов

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Ночью с 12 на 13 сентября, с 1:30 до 4:30 будет полностью закрыто движение по Чусовскому мосту, сообщили в краевом министерстве транспорта. При этом машины экстренных служб — скорой помощи, пожарных и МЧС будут пропускаться без ограничений. С 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение.

Перекрытие необходимо в связи с предстоящим бетонированием ремонтируемого участка моста. Оно обусловлено наличием динамической нагрузки на мосту от проезжающего транспорта. При динамической нагрузке возникнет воздействие на ремонтную смесь, из-за чего впоследствии возможно расслоение смеси и падение прочности ремонтного состава. Проведение бетонных работ позволит сократить срок ремонта моста. Ранее обозначалось, что он продлится до 25 сентября.

Напомним, 3 сентября движение по Чусовскому мосту по полосе из Перми в Полазну было перекрыто в связи с образовавшимся провалом дорожного полотна. На период проведения ремонтных работ установлены светофоры, которые обеспечивают в автоматическом режиме реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях на ремонтируемом участке.

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