Пермь примет III Международный фестиваль городов-побратимов

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С 19 по 23 сентября в Перми состоится третий Международный фестиваль городов-побратимов Перми «Мы вместе!» (Come together!), участниками которого станут артисты разных жанров из городов-побратимов Перми — Агридженто (Италия), Дуйсбург (ФРГ), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания) и Циндао (Китай).

Фестиваль проводится раз в пять лет, в этом году он станет творческим подарком городов-побратимов к 295-летию Перми. В его рамках создаются арт-резиденции, в которых представляются уникальные коллаборационные проекты музыкантов, художников, хореографов и артистов из разных стран. Из городов-побратимов в Пермь приезжают руководители или солисты различных творческих коллективов. На базе пермских коллективов создаются всевозможные совместные постановки: спектакли, концертные выступления, дефиле, выставки и многое другое.

В этом году в рамках фестиваля запланированы 8 совместных постановок. Участники фестиваля из городов-побратимов Перми уже начали постановочную и репетиционную работу с пермскими артистами дистанционно: идет планирование совместного творческого продукта, обмен материалами — от идеи до нот и партитур. Репетиционный процесс идет параллельно, а совместные репетиции ждут участников уже по приезде в Пермь.

Среди участников III Международного фестиваля городов-побратимов — музыкант, композитор Грациано Моссуто/ Graziano Mossuto (Агридженто, Италия), котором у предстоит создать коллаборацию с известным пермским ансамблем «Воскресение»; дизайнеры Дуйсбурга (ФРГ), представляющие бренд «Esthetique» организации «Дуйсбургские мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья», представят коллекцию моделей одежды совместно с Театром моды «Дива». Оксфордские танцовщицы театра «Справедливость в движении» выступят совместно с Балетом Евгения Панфилова. В рамках фестиваля городов-побратимов пройдет Международный фестиваль аргентинского танго. Всемирно известная исполнительница аргентинского танго Марсела Дюран/Marsela Duran (Луисвилль, США) и Чемпион России и Балтии по аргентинскому танго Дмитрий Лиферов выступят его хэлайнерами.

Мероприятия пройдут на разных городских площадках:

19 сентября 19.00 Органный зал, ул. Ленина, 51б

20 сентября 19.00 ПГДК им. С.М. Кирова, ул. Кировоградская, 26

21 сентября 18.00 Клуб «Юбилейный», пос. Нов. Ляды, ул. Мира, 1

21 сентября 19.00 ДДТЮ, ул. Сибирская, 29

22 сентября 14.00 ДК «Искра», ул. Академика Веденеева, 5

22 сентября 19.30 ДК им. Ю.А. Гагарина, ул. Мира,39

23 сентября 14.00 ДК «Искра», ул. Академика Веденеева, 54

23 сентября 18.00 ДК Солдатова

Вход по билетам, которые можно приобрести в городских кассах.

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