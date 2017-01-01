Директора фирмы оштрафовали за неуплату более 10 млн рублей налогов

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Пермский районный суд прекратил уголовное дело в отношении директора строительной организации, которую подозревали в совершении преступления по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производится взыскание налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Как установило следствие, с 1 июня 2014 года по 1 июля 2017 года подозреваемая была руководителем строительной организации, и скрывала деньги своей компании от уплаты налогов, хотя знала об имеющейся налоговой недоимке в крупном размере. Сумма неуплаченных налогов превысила 10 млн руб.

В итоге подозреваемая полностью признала свою вину и возместила всю сумму в бюджет. В результате Пермский районный суд прекратил уголовное преследование и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 50 тыс. руб.

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